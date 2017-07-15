Экс-главе облздрава Мангистау сократили срок заключения с 7 до 5 лет

Актау. 15 июля. КазТАГ – Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда изменила приговор экс-руководителю областного управления здравоохранения Марал Кадыр, сократив срок отбытия наказания с 7 до 5 лет, сообщили в пресс-службе областного суда.

«Марал Кадыр была осуждена по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 УК РК (неоднократное получение взятки путем вымогательства). Постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — сообщила представитель пресс-службы областного суда Гаухар Нурханова.

При этом сстальная часть приговора осталась без изменений. Апелляционная жалоба подсудимого и его защитника, а также апелляционный протест прокурора оставлены без удовлетворения, отметила Г.Нурханова.

Напомним, в мае М.Кадыр была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Тогда обвинение настаивало на четырех фактах получения взяток экс-главы облздрава у своих подчиненных путем вымогательства.

По версии следствия, М.Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере Т30 тыс., а также 15 тыс. от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Также она запросила Т100 тыс. с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала $200 за желание сохранить свою должность.

Приговор М.Кадыр был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств – женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь.