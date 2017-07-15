Грузооборот в казахстанско-китайском терминале в Ляньюньгане превысил 8 млн тонн

Ляньюньган. 15 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Объем экспортных и импортных грузов, обработанных в казахстанско-китайском терминале в порту Ляньюньган, превысил 8 млн тонн, сообщил генеральный директор ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания» Лю Бинь.

«За три года (совместный терминал запущен в июле 2014 года – КазТАГ) объем экспорта и импорта уже превысил 8 млн тонн. Объем контейнерных обработок превысил 500 тысяч контейнеров», — сказал Лю Бинь журналистам на пресс-конференции в ходе осмотра морского порта.

Он также сообщил, в этом году терминалом уже обработано 110 тыс. контейнеров. В планах компании уже в этом году, чтобы объем грузов превысил 5 млн тонн, а объем обработки превысит 250 тыс. контейнеров.

Соглашение о создании казахстанско-китайской базы логистического сотрудничества в порту Ляньюньган подписано в сентябре 2013 года. Датой старта работы казахстанско-китайского грузового терминала считается 1 июля 2014 года. Общая площадь совместного терминала – около 220 тыс. квадратных метров.