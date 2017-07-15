Китай намерен импортировать из Казахстана соки, мед и мороженое

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Ляньюньган. 15 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Китай намерен в ближайшее время импортировать из Казахстана соки, мед и мороженое, сообщил генеральный директор ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания Лю Бинь.

«По коридору, созданному благодаря казахстанско-китайскому терминалу в порту Ляньюньган, мы намерены в ближайшее время импортировать из Казахстана мучные товары, соки, мед, а также мороженое. Эти товары попадут рынок Китая, а также транзитом в другие страны Азии», — сказал Л.Бинь журналистам в ходе осмотра морского порта.

«Пока же основными казахстанскими товарами, проходящими через наш терминал, остается пшеница, железная руда и ферросплав», — напомнил он.

Из Китая в Казахстан поступают в основном автозапчасти, товары электронной коммерции, медицинские приборы и товары народного потребления.

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