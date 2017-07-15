Среди оппозиции в переговорах по Сирии создается взаимное доверие, заявил спецпосланник генсека ООН

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил смену риторики по Сирии в совете безопасности всемирной организации.

«Была важная встреча в пятницу в СБ ООН, на которой выражена поддержка того, что мы делаем. Произошло то, чего я не видел долгое время в СБ ООН – качественная смена риторики», — сказал дипломат, подводя итоги седьмого раунда межсирийских переговоров.

Он отметил, что переговоры по Сирии в Астане, особенно инициативы о зонах деэскалации, переговоры президентов России и США в Гамбурге, встреча между президентами Франции и США в Париже «помогает атмосфере работы».

Вместе с тем на пресс-конференции по итогам седьмого раунда дискуссий де Мистура сообщил, что на межсирийских переговорах, проходивших в Женеве с 10 по 14 июля, удалось достигнуть прогресса, но прорыва нет.

«Мы достигли, как ожидали и надеялись, дополнительного прогресса», — сказал он, добавив, что «нет ни прорыва, ни провала».

Он также позитивно оценил итоги консультаций, проходивших в Швейцарии в преддверии «Женевы-7» с участием представителей сирийской оппозиции. В частности, отметил де Мистура, «были определены сферы возможного общего подхода» трех «платформ» оппозиции – «каирской», «московской» и «эр-риядской» (Высший комитет по переговорам) – по вопросам выборов в Сирии.

Де Мистура надеется на прямые переговоры представителей правительства арабской республики и оппозиции в новом раунде встреч в Женеве в сентябре.

«Мы проведем новый раунд в начале сентября. Сторонам необходимо содержательно подготовиться по четырем «корзинам» (Конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом – КазТАГ). Хотим, чтобы они сели в одной комнате за стол переговоров», — сказал он.

При этом спецпосланник отметил, что среди оппозиции в переговорах по Сирии создается взаимное доверие

«Механизм технических консультаций оппозиции очень эффективен в создании основы для (прямых) переговоров. Среди оппозиции создается то, чего мы не видели еще два месяца назад – взаимное доверие», — указал он.

Стаффан де Мистура также позитивно оценил высказанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном идею о создании контактной группы по Сирии. Эмиссар заявил, что приветствует помощь переговорному процессу.

По итогам состоявшихся в четверг в Париже переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что его страна изменила доктрину в отношении Сирии. По его словам, должна быть выстроена политическая стабильность на долгосрочную перспективу. Чтобы выполнить этот план действий, помимо проводимых военных операций, понадобится дипломатическая инициатива, и поэтому стороны договорились инициировать создание контактной группы, которая бы включала постоянных членов СБ ООН, региональные державы и другие заинтересованные стороны.

Между тем председатель «московской платформы» Кадри Джамиль подтвердил, что «процесс сближения идет».

«Процесс сближения между тремя платформами оппозиции идет, может, медленными темпами, но уверенно идет вперед. А это самое необходимое условие для формирования одной делегации для начала прямых переговоров и в конце концов решения сирийского кризиса через выполнение резолюции СБ ООН 2254», — сказал он.

К.Джамиль охарактеризовал пятидневный переговорный марафон как самый успешный за всю историю женевских сессий.

Представители трех «платформ» оппозиции продолжат консультации с 25 июля по 5 августа. В повестке дня значатся и четыре «корзины» — Конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом.