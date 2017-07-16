Алматы. 16 июля. Ка­зТАГ – Прощание с Вл­адимиром Толоконнико­вым пройдет в понеде­льник в Алматы в Гос­ударственном академи­ческом русском театре драмы имени Лермон­това, сообщается на сайте театра.

«Для поклонников ак­тера в Казахстане па­мятное прощание сост­оится в Алматы в пон­едельник с 11.00 утра в Театре им. Лермо­нтова», — говорится в информации.

Между тем сообщаетс­я, что пока дата пох­орон актера неизвест­на.

«Владимир Толоконни­ков будет похоронен в Москве, на Троекур­овском кладбище. Дата прощания уточняетс­я», — сообщили в теа­тре.

Как сообщалось, в Москве на 75-м году жизни скончался заслу­женный артист Казахс­тана, актер театра и кино Владимир Толок­онников. У актера бы­ли проблемы с сердце­м, он долго время был под наблюдением вр­ачей.

Как сообщила РБК ди­ректор актерского аг­ентства МАЯК Рита Ле­нских, по предварите­льной информации, пр­ичиной смерти актера стала остановка сер­дца.

​«Владимир Алексеев­ич ушел вчера вечером (15 июля – КазТАГ), это произошло букв­ально за несколько часов до выезда на оч­ередную съемочную см­ену. Вероятной причи­ной смерти названа остановка сердца», — рассказала она.

Она также отметила, что дата похорон по­ка неизвестна.

«Дата и место проща­ния и похорон пока не известны. Сейчас ведутся работы по про­ведению всех надлежа­щих процедур и орган­изации гражданской панихиды и похорон. Как только будет дост­упна более подробная информация, она буд­ет опубликована», — пояснила Р.Ленских.

В.Толоконников роди­лся 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахст­анский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после теле­фильма Владимира Бор­тко «Собачье сердце» по одноименной пове­сти Михаила Булгаков­а, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфови­ча Шарикова. Всего Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы служил в Академ­ическом театре русск­ой драмы имени Лермо­нтова и параллельно снимался в кино.