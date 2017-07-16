Алматы. 16 июля. КазТАГ – Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет в понедельник в Алматы в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова, сообщается на сайте театра.
«Для поклонников актера в Казахстане памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Театре им. Лермонтова», — говорится в информации.
Между тем сообщается, что пока дата похорон актера неизвестна.
«Владимир Толоконников будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. Дата прощания уточняется», — сообщили в театре.
Как сообщалось, в Москве на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Казахстана, актер театра и кино Владимир Толоконников. У актера были проблемы с сердцем, он долго время был под наблюдением врачей.
Как сообщила РБК директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских, по предварительной информации, причиной смерти актера стала остановка сердца.
«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером (15 июля – КазТАГ), это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», — рассказала она.
Она также отметила, что дата похорон пока неизвестна.
«Дата и место прощания и похорон пока не известны. Сейчас ведутся работы по проведению всех надлежащих процедур и организации гражданской панихиды и похорон. Как только будет доступна более подробная информация, она будет опубликована», — пояснила Р.Ленских.
В.Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Всего Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино.comments powered by HyperComments