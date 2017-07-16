Алматы. 16 июля. КазТАГ – В Москве на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Казахской ССР, актер театра и кино Владимир Толоконников.
Сообщается, что у актера были проблемы с сердцем, он долго время находился под наблюдением врачей.
В.Толоконникова похоронят Троекуровском кладбище в Москве.
В.Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Всего В.Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы работал в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в г.Алматы и параллельно снимался в кино.comments powered by HyperComments