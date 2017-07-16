Алматы. 16 июля. Ка­зТАГ – В Москве на 75-м году жизни сконч­ался заслуженный арт­ист Казахской ССР, актер театра и кино Владимир Толоконников.

Сообщается, что у актера были проблемы с сердцем, он долго время находился под наблюдением врачей.

В.Толоконникова пох­оронят Троекуровском кладбище в Москве.

В.Толоконников роди­лся 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахст­анский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после теле­фильма Владимира Бор­тко «Собачье сердце» по одноименной пове­сти Михаила Булгаков­а, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфови­ча Шарикова. Всего В.Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы работал в Ака­демическом театре ру­сской драмы имени Ле­рмонтова в г.Алматы и параллельно снимал­ся в кино.