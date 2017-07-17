«Человек и время. Нуртай Абыкаев». «Эффект бабочки: почему в Казахстане подняли старое дело о смерти главы БТА». «Китайцы съедят все: зачем нам кормить Поднебесную». «Введение системы «Онай!», на которую все уповали, не помогло»

Сетевой Казахстан. 17 июля 2017г.

AZATTYQ. ORG . «Назарбаев и национальная безопасность» — На торжествах по поводу 25-летия КНБ Казахстана президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ призвал чекистов быть «всегда начеку» и «держать порох сухим». Одни считают эту речь рутиной; другие эксперты полагают, что Назарбаев намерен и дальше усиливать роль КНБ, и опасаются этого.

IA- CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Человек и время. Нуртай Абыкаев» — Нуртаю АБЫКАЕВУ недавно исполнилось 70 лет – есть формальные основания для прекращения полномочий сенатора. Но это событие имеет много скрытых смыслов, значений, поскольку (вполне вероятно) знаменует завершение активной политической деятельности одного из самых закрытых, но в тоже время влиятельных политиков Казахстана, который с первых дней строительства нового государства находился рядом с 01. Находился в разных качествах, статусах и должностях, но всегда выполнял единственную функцию – был «Нуртаем Абыкаевым». Это политик, который пользовался полным доверием Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

REGNUM. RU . Марат ШИБУТОВ – «Эффект бабочки: почему в Казахстане подняли старое дело о смерти главы БТА» — 19 декабря 2004 года Ержан ТАТИШЕВ погиб во время охоты. По официальной версии, когда он, за рулем джипа, передавал ружье сидевшему рядом Муратхану ТОКМАДИ, машина наехала на кочку, произошел выстрел и пуля попала в голову банкира, отчего он и скончался… После смерти Татишева новым председателем совета директоров «Банка ТуранАлем» неожиданно становится Мухтар АБЛЯЗОВ… От дела Муратхана Токмади, очевидно, зависит не только раскрытие тайны, которой уже 14 лет, но и судьба Мухтара Аблязова.

EXCLUSIVE. KZ . «Чтобы войти в элиту, нужно уничтожить коррупцию» — Не первый год наш президент в своих заявлениях обозначает курс на полноценное членство в Организации экономического сотрудничества и развития, которая зарекомендовала себя как клуб мировой элиты. ОЭСР состоит из 35 наиболее развитых и демократических стран мира, контролирующих почти 60% мирового ВВП.

TIME. KZ . «Дифтариф: все за и против» — Внедрение дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте Алматы стало в мегаполисе самой громкой темой этой недели. Чуть ли не каждый день появлялись новости о проблемах и недоработках, связанных с предстоящим нововведением. Готов ли к нему город? Введение системы “Онай!”, на которую все уповали, не помогло: за полтора года ее работы контроль в общественном транспорте превратился в простую формальность, а водители как брали, так и берут денежку в ладонь.

«Повальные штрафы — пережиток советской эпохи» — В Восточном Казахстане областная прокуратура подвергла обструкции карательные меры со стороны полиции. Шутка ли, по данным надзорного ведомства, стражи правопорядка за последние пять лет успели перештрафовать суммарно чуть ли не все население региона!

«Неприступный автобус» — Общественный транспорт Казахстана недоступен для маломобильных групп населения. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования на соответствующую тему, итоги которого были представлены на этой неделе в Алматы. Исследование, проведенное общественным фондом “Аржан” при поддержке ПРООН, касалось не только инвалидов-колясочников, которые прежде всего приходят на ум в связи с термином “маломобильные группы”. К ним относятся и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении: люди с тростью или на костылях, с нарушениями зрения и слуха, старики и родители с детскими колясками. Всем им, как показывает исследование, приходится довольно тяжело.

CARAVAN. KZ . «Китайцы съедят все: зачем нам кормить Поднебесную» — Зерно, мясо и масло – Китай готов скупить у Казахстана все продовольствие, которое мы только захотим продать. На прошлой неделе прошел двусторонний аграрный бизнес-форум, в рамках которого стороны подписали меморандумы и соглашения на 160 миллионов долларов.

«Каждая сотая казахстанская девушка родила ребенка в возрасте 15–18 лет» — Каждая пятая беременность заканчивалась абортом, а 17 супружеских пар из ста – бесплодны. Такова статистика минздрава страны. Поэтому медики призывают население планировать создание семьи и рождение детей. Говорят, что даже соответствующие специалисты в поликлиниках есть.

365INFO . KZ . «Банкам Казахстана уже неважно, сколько в долг им запишет государство» — «Экстренным лечением» назвал экономист Петр СВОИК программу по повышению финансовой устойчивости банковского сектора РК, в рамках которой Нацбанк собирается выделить 500 млрд тенге — Такого рода экстренную помощь могут оформить и в долг. А если больному не станет лучше, будут еще ставить капельницы, снова оформляя это в долг. А больному в общем-то уже без разницы, какой долг на него записан. Ему лишь бы не помереть, — иронизирует экономист.

«Нацбанк объяснил появление неликвидных бумаг в портфеле ЕНПФ на 46,2 млрд тенге» — По состоянию на 1 мая 2017 года более 1,4 трлн тенге, то есть почти пятая часть пенсионных активов, были вложены в сомнительные инструменты.

«Мошенники-«парковщики» захватывают Алматы, полиция разводит руками» — Алматинские водители становятся жертвами дважды: сначала отдают наличку мошенникам, потом получают штрафы от полиции. Схема действий мошенников предельно проста: представляясь сотрудниками «Алматы паркинга», они требуют оплату наличными. Более того, они требуют деньги даже после 7 часов вечера, когда стоянка на этих территориях становится бесплатной.

SPUTNIKNEWS. KZ . «Микрокредиты до зарплаты: почему не стоит связываться с такими займами» — Работа организаций, выдающих займы до зарплаты под баснословный процент, сейчас не регулируется и, по сути, незаконна. Но одна "лазейка" есть и на нее указал Нацбанк.

KURSIV. KZ . Жангир РАХЖАНОВ – «Странная программа повышения устойчивости банковского сектора» — Прогрессивность и решительность текущего руководства Нацбанка явно стала сдуваться. Меры, предложенные регулятором по повышению устойчивости банковского сектора, не решают реальных проблем и выглядят как государственное поощрение проблемным банкам.

«Почему банки перестали кредитовать экономику Казахстана?» — В 2017 году кредитование банками экономики РК остается в «подавленном состоянии». По данным аналитиков Halyk Finance, продолжается ухудшение активов банковского сектора. Как следствие этого — рост доли неработающих займов.

«Эксперты не согласны с данными о росте падежа скота в Казахстане» — Системы идентификации скота и ветеринарной диагностики эффективно не охватывают все поголовье верблюдов. Недостаток опыта и знаний в коневодстве приводит к большим потерям лошадей в зимний период на фоне низких показателей выхода жеребят.

MATRITCA. KZ . Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Страна бесполезных советов. Часть 1-я» — Основной причиной возникновения в Казахстане такого института как общественные советы являлось намерение создать дополнительный, эффективный канал коммуникационной связи между исполнительной властью и населением. Идея, что ни на есть самая благая, ибо традиционные форматы взаимосвязи между властью и народом одеревенели и поросли мхом формализма, лжи и лицемерия.

SAYASAT. ORG . «МИК в роли МИГа» — Одна из горячих тем предстоящей осени – поправки в Закон СМИ, которые под занавес парламентской сессии поступили в Мажилис и уже стали поводом для общественной дискуссии. Судя по начавшейся пристрелке, вернее информационной артподготовке уже сейчас можно сформулировать диспозиции сторон.

Мухаммадали БЕРДИЕВ, регионовед (Узбекистан) – «Россия, Казахстан и Узбекистан объединяются для выработки общей концепции в деле борьбы с радикальным исламом» — За последние десятилетия во всём мире прочно укрепились термины исламский фундаментализм или радикальный ислам. В общественном мнении эти понятия стали чётко ассоциироваться с терроризмом. Однако наличие слова «ислам», некоторым дало повод сократить логическую цепочку до уровня «ислам – терроризм». Последнее утверждение настолько глупо, что сама попытка серьёзно и с фактами объяснить, почему это не так, является глупостью не меньшей. Которая к тому же будет отнимать значительную часть времени. Ведь корень проблемы не в терроризме как таковом, а в уровне межконфессиональных отношений и веротерпимости в обществе.

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