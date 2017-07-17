Король Испании наградил Назарбаева Орденом Изабеллы Католической

Астана. 17 июля. КазТАГ – Председатель конгресса депутатов Королевства Испания Ана Пастор от имени короля Испании Филипе VI наградила президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Орденом Изабеллы Католической, сообщила пресс-служба главы государства.

«В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан награждаю Вас Орденом Изабеллы Католической», — говорится в королевском указе.

Н.Назарбаев поблагодарил короля Испании за столь высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между двумя странами.

«С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Филипе VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки EXPO-2017. Это было большой честью для нас», — сказал президент Казахстана.