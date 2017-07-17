Приговор 11 похитителям нефти огласили в карагандинском суде

Караганда. 17 июля. КазТАГ — В Карагандинской области вынесли приговор 11 похитителям нефти из трубопроводов, передает корреспондент КазТАГ.

Казыбекбийский районный суд Караганды признал 9 человек виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.355 (умышленное повреждение или разрушение трубопроводов), ст. 188 (кража), ст. 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов) УК РК.

«Назначить Асету Калыбекову наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы, Дидару Тогызбаеву — 3 года 10 месяцев, Хангельды Дюсембину — 3 года 10 месяцев, Абдрахману Утееву — 7 лет, Жаксымбеку Исакову — 3 года 2 месяца, Иману Адильбекову — 5 лет 1 месяц, Болату Досаю назначить 5 лет 1 месяц, Нурбеку Жанекешову — 2 года 6 месяцев, Медеу Бертаеву — 3 года 1 месяц», — огласила приговор судья Алия Жошева.

В отношении одного из подозреваемых в краже нефти Сергея Дудина суд постановил наказание в виде содержания под стражей изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, Алексею Кейсерману была отменена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ТОО «КазТрансОйл» и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» обратились в суд с иском о краже нефти из трубопровода. Сотрудники полиции установили 11 карагандинцев, подозреваемых в этом преступлении. Из 11 подсудимых 6 человек находились в следственном изоляторе Караганды, двое под залогом, еще трое под подпиской о невыезде.

По версии следствия, они делали врезки в пролегающих в Карагандинской области трубопроводах нефтепровода «Павлодар-Шымкент», качали нефть и реализовывали ее. Ущерб от их действий для АО «КазТрансОйл» и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» был оценен в Т10 млн. Члены ОПГ были задержаны в марте этого года.