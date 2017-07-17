Южная Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Республика Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом 21 июля с целью обсуждения путей снижения напряженности на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

«Мы предложили Северу провести переговоры представителей оборонных ведомств, чтобы прекратить все враждебные действия, усиливающие напряженность на границе», — отметил заместитель министра обороны Республики Корея Со Чху Сок.

Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

Последний раз Сеул и Пхеньян проводили межправительственные переговоры в конце 2015 года.

Ранее отмечалось, что к проработке этого плана представители министерства объединения, некоторых ведомств и военных приступили после того, как КНДР, по мнению Сеула, положительно отреагировала на выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В Берлине 6 июля он выступил с предложением о взаимном прекращении военных действий у границы по случаю очередной годовщины соглашения о перемирии, подписанного 27 июля 1953 года. Тогда же южнокорейский лидер предложил провести встречи разделенных семей.

Как напоминает ТАСС, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В начале июля КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Вместе с тем Мун Чжэ Ин неоднократно указывал на необходимость налаживания отношений с КНДР и возобновления контактов.