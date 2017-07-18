Аэродром в Ушарале откроют 21 июля

Астана. 18 июля. КазТАГ – Аэродром в Ушарале Алматинской области откроют 21 июля, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Достарым, хочу поделиться хорошей новостью. 21 июля в городе Ушарал близ Алаколя откроется аэропорт! Конечно, воздушная гавань сделает более легким доступ туристов к озеру и существенно увеличит туристический поток!», — написал А.Мухамедиулы на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось ранее, аэродром в Ушарале начнет принимать гражданские авиарейсы к летнему сезону 2017 года.