Казахстанский зять первого президента Кыргызстана заочно приговорен к 20 годам колонии

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Казахстанский зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к 20 годам колонии, передает КирТАГ со ссылкой на Верховный суд КР.

«Первомайский районный суд Бишкека признал виновным Адиля Тойганбаева в ряде преступлений и заочно приговорил к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тыс. сомов. Кроме того, его обязали выплатить в пользу потерпевшего ОАО «Международный аэропорт Манас» 677 млн 291 тыс. сомов», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что мера пресечения избрана в виде заочного заключения под стражу.

Кроме того, так как А.Тойганбаев скрывается за рубежом, его объявили в международный розыск.

А.Тойганбаев – гражданин Казахстана, бывший муж старшей дочери первого президента КР Аскара Акаева Бермет Акаевой. До марта 2005 года он контролировал ряд СМИ и предприятий в Кыргызстане, входил в число богатейших людей. В марте 2005 года МВД КР объявило его в розыск, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, в хищении в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов.