Рост ВВП Казахстана может достичь 4% по итогам 2017 г.

Астана.18 июля. КазТАГ – Байтас Курманов . Рост ВВП Казахстана может достичь 4% по итогам 2017 года, считает министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Пока мы исходим из того, что да, мы будем делать все необходимое, чтобы это было достигнуто», — сказал Т. Сулейменов на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, достижим ли 4%-ный рост ВВП РК в 2017 году.

При этом он выразил уверенность, что реализуемые программы — «Нурлы жол», «Нурлы жер», новая программа по АПК, а также по продуктивной занятости — внесут значительную лепту в рост экономики.

По его словам, структура создания ВВП по кварталам, полугодиям следующая: за первое полугодие создается 40% от годового ВВП, на второе полугодие приходится 60%.

«Четвертый квартал у нас самый тяжелый, поэтому сейчас, если говорить о 4,2% (рост ВВП по итогам I полугодия — КазТАГ), мы достигли всего 40% от той работы… Есть большая задача обеспечить такие же темпы роста в следующем квартале, особенно учитывая, что за второе полугодие прошлого года мы имели рост», — отметил Т.Сулейменов.

Напомним, президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая 16 июня на Х Астанинском экономическом форуме, заявил, что ВВП Казахстана по итогам 2017 года может вырасти на 3-4%.