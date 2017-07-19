Иран примет симметричные меры в ответ на новые санкции США

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – Иран примет симметричные меры в ответ на новые санкции США в отношении Исламской Республики. Об этом говорится в заявлении иранского МИД, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные СМИ страны.

«Несмотря на выполнение Ираном своих обязательств по ядерному соглашению, администрация США внесла новые имена в незаконные санкционные списки. Это было сделано под предлогом содействия этих лиц иранской ракетной программе и с тем, чтобы как-то компенсировать неудачу США в попытках убедить европейских партнеров выйти из ядерного соглашения с Ираном», — говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном во вторник.

«В качестве ответных мер будут объявлены санкции в отношении американских юридических и физических лиц, которые замешаны в деятельности, направленной против иранского народа и других мусульманских наций региона», — отмечается в заявлении.

В нем также содержится осуждение новых санкций США в отношении Ирана.

Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки или Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

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