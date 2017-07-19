Россия применила беспилотники при поиске упавших фрагментов ракеты, запущенной с Байконура

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Российские специалисты впервые применили беспилотники при поиске упавших фрагментов ракеты, запущенной с Байконура, следует из сообщения корпорации «Роскосмос».

«18 июля специалисты предприятий ракетно-космической отрасли завершили работы в штатных районах падения фрагментов первой ступени (боковых блоков) и второй ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а», запуск которой состоялся 14 июля», — говорится в сообщении.

«Впервые при проведении поисковых работ для контроля пожарной обстановки специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» использовали беспилотные летательные аппараты типа «Грант» с дальностью полета до 100 км, высотой полета до 800 м и точностью фиксации координат до 20 см», — подчеркивается в сообщении.

Также указано, что при выполнении работ по обеспечению безопасности населения из района падения фрагментов второй ступени были эвакуированы более 100 человек из числа туристов, лесорубов и промысловиков.

«Специалисты-экологи филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» совместно со специалистами казахстанского предприятия РГП «НИЦ «Гарыш-Экология» взяли пробы почвы для определения концентрации загрязняющих веществ в местах падения боковых блоков. Казахстанские экологи подготовили и провели инструментальные измерения состава атмосферного воздуха», — отмечается в информации.

«В работах по обеспечению пожарной безопасности в районе падения отделяемых частей ракеты-носителя также принимали участие пожарные расчеты комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан», — уточняется в информации.

Напомним, 14 июня после запуска с космодрома «Байконур» РН «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06», в результате падения отделяющихся частей ракеты произошло возгорание сухой травы в 20 км юго-западнее от с.Талап Карагандинской области. Пожар был локализован в 01.20 и ликвидирован в 03.31. Площадь пожара в результате возгорания сухостоя составила 10 тыс. га.

Как сообщили в ДЧС, в плановых работах по сбору отделяемых частей ракеты-носителя, проводимых российскими специалистами, были задействованы двое мужчин. В результате пожара один из них от полученных ожогов скончался на месте, а второй – в больнице спустя 2 недели после госпитализации.