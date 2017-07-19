В Казахстане снимают четвертый фильм киноэпопеи «Путь лидера»

Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане ведутся съемки четвертого фильма киноэпопеи «Путь лидера» — «Путь лидера. Астана», сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
«Сегодня в производстве находится 28 художественных и документальных фильмов. В их числе такие исторические проекты, как продолжение эпопеи «Путь лидера. Астана», фильмы «Томирис», «Султан Бейбарс». Буквально на днях мы будем вам презентовать фильм «Песни Амре» и продолжение телесериала «Қазақ елі», — сказал А. Мухамедиулы на пресс-конференции в среду.
По его словам, в Казахстане реализуется комплексный план «Мәңгілік ел» по созданию серии кино и телепроектов, повествующих об истории и культуре страны, выдающихся деятелях, исторических личностях.
«В рамках плана только к юбилею независимости было презентовано 26 кинокартин. Это 9 художественных, 9 документальных, (7 – КазТАГ) дебютных и 1 анимационный фильм. Все эти картины ориентированы на международный рынок проката, они уже получили большую популярность и признание у казахстанского и зарубежного зрителя», — отметил министр.comments powered by HyperComments