На 18,7% возросла перевозка авиапассажиров в Казахстане в I полугодии

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Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане в январе-июне 2017 года авиационным транспортом было перевезено порядка 3,2 млн человек, что на 18,7%, или на 500 тыс. человек, больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

В частности, рост пассажиропотока столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» по международным направлениям составил 46% и на внутренних рейсах — 24%. Всего за прошлый год аэропортом было обслужено 3,5 млн пассажиров, в I полугодии этого года — 1,8 млн пассажиров.

Как отмечается, с начала 2017 года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями было открыто 9 новых международных маршрутов. Так, в рамках режима «открытого неба» над Астаной были запущены авиарейсы из столицы Казахстана в Хельсинки, Варшаву, Будапешт, Пекин, Киев, Батуми, Нью-Дели, Ереван и Минеральные воды.

При этом в Казахстан пришли новые авиаперевозчики: польская LOT, венгерский лоукостер Wizz Air, финская Finnair и китайская Air China.

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