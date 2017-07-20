Осужденному за хищения экс-депутату маслихата Актюбинской области неотбытый срок заменили штрафом

Актобе. 20 июля. КазТАГ — Экс-депутату маслихата Актюбинской области Меиржану Ундиргенову, осужденному за хищение бюджетных средств, неотбытый срок заменили на штраф, передает корреспондент КазТАГ.

«Постановлением суда №2 Актобе от 30 июня осужденным Меиржану Ундиргенову и Ерболу Адилову неотбытая часть срока наказания была сокращена на одну четвертую по амнистии и заменена на штраф», — сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно материалам, представленным в суд департаментом уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Актюбинской области, где отбывали наказание осужденные, М.Ундиргенов и Е.Адилов характеризовались положительно, нарушений не имели, причиненный ущерб и процессуальные издержки в доход государства возместили в полном объеме, в связи с чем им была присвоена 2-я степень положительного поведения. Осужденные были переведены на облегченные условия содержания, что свидетельствует об их исправлении.

В суде отметили, что с учетом данных обстоятельств, согласно закону об амнистии и ст. 73 УК РК, ходатайство осужденных было удовлетворено.

Напомним, 1 августа 2016 года суд признал президента ОЮЛ «Компания Емшан – EmshanCo» М.Ундиргенова и вице-президента компании Е.Адилова виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана группой лиц по предварительному сговору.

Экс-депутату облмаслихата было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его подчиненному — 3 года.