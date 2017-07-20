Раненый акмолинский прокурор является гособвинителем по уголовному делу нападавшего

Астана. 20 июля. КазТАГ — Раненый в четверг акмолинский прокурор является гособвинителем по уголовному делу нападавшего, впоследствии найденного мертвым, сообщила пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.

«Сегодня, 20 июля 2017 года, у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Ж.Алибаев и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района А.Пшембаев. Установлено, что нападение совершено О.Жампозовым, который являлся подсудимым по уголовному делу», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

«Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым. 18 июля 2017 года в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля 2017 года в 16.00», — поясняется в информации.

При этом уточняется, что нападение было совершено до оглашения приговора судом.

Как напомнили в прокуратуре, после совершения нападения О.Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же было найдено тело О.Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии, им совершен суицид.

В прокуратуре также пояснили, что, согласно обстоятельствам дела, О. Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, «в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн тенге». В отношении О.Жампозова была принята мера пресечения в виде залога.

Кроме того, сообщается, что получившие ранения сотрудники прокуратуры и ОВД госпитализированы. По данным генпрокуратуры, опубликованным ранее, они доставлены в городскую больницу № 2 г. Астаны.

Факт огнестрельного ранения сотрудников прокуратуры и ОВД зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований Целиноградского РОВД. Надзор за расследованием дела поручен прокуратуре города Астаны.