Самыми популярными в РК ведомствами у кандидатов при устройстве на госслужбу являются МИД и МОАП

Астана. 20 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Самыми популярными ведомствами для устройства на госслужбу в Казахстане являются МИД и министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.
«Как показал анализ, к числу привлекательных государственных органов относится министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, иностранных дел, по инвестициям и развитию, образования и науки, а также по делам религий и гражданского общества», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.
При этом она отметила, что благодаря внедрению принципов меритократии в систему госслужбы успешно выполняется установка главы государства о трудоустройстве по заслугам, а не по блату.
«В целом возрастает привлекательность госслужбы. С момента реализации реформы наблюдается трехкратный рост лиц, начавших карьеру с низовых ступеней, — с 2,5 тыс. до 7,7 тыс. человек возросло количество лиц, поступивших на госслужбу за этот период. До 2016 года кандидаты без опыта работы могли со дня получения диплома претендовать на занятие должностей различного уровня, в том числе руководящего звена в регионах. Сейчас такая возможность полостью исключена. Кроме того, в 2 раза возросло количество лиц, претендующих на одну вакансию», — пояснила зампред.
comments powered by HyperComments