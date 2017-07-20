Самыми популярными в РК ведомствами у кандидатов при устройстве на госслужбу являются МИД и МОАП

Астана. 20 июля. КазТАГ — Оксана Скибан . Самыми популярными ведомствами для устройства на госслужбу в Казахстане являются МИД и министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«Как показал анализ, к числу привлекательных государственных органов относится министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, иностранных дел, по инвестициям и развитию, образования и науки, а также по делам религий и гражданского общества», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.

При этом она отметила, что благодаря внедрению принципов меритократии в систему госслужбы успешно выполняется установка главы государства о трудоустройстве по заслугам, а не по блату.