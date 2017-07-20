Т8 млрд выделят СКО на ремонт дорог к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Петропавловск. 20 июля. КазТАГ — Т8 млрд выделят Северо-Казахстанской области на ремонт дорог к форуму межрегионального сотрудничества Казахстан-Россия с участием глав государств, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Форум пройдет у вас в Петропавловске в следующем году, для этого нужно помочь городу, подготовить его к приему высоких гостей», — сказал он на совещании по предупреждению и ликвидации паводков в СКО во время рабочей поездки в регион в четверг.

Премьер-министр сообщил, что форум пройдет в новом Дворце школьников, который планируется построить в Петропавловске.

«Мы договорились, что построим дворец школьников – это поручение президента. Мы проведем в нем форум, а потом оставим его городу. Были предложения о строительстве других объектов (в качестве проведения места форума — КазТАГ), но президент решил, что именно Дворец школьников должен стать подарком городу», — рассказал Б.Сагинтаев.

Он отметил, что это «очень хороший проект». Строительство начнется после 1 августа, завершить строительство планируется к 1 сентября 2018 года.

Кроме того, по словам премьер-министра, в ходе подготовки к форуму планируется заасфальтировать 48 км дорог.

«Мы посчитали – примерно 8 млрд тенге на это понадобится, и все это останется вам», — сказал премьер, обращаясь к североказахстанцам.