40-градусная жара ожидается на юге Казахстана в выходные

Астана. 21 июля. КазТАГ – 40-градусная жара ожидается на юге Казахстана 22-24 июля, в северной части республики пройдут дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

«Южная половина Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, и жара здесь не только сохранится, но и усилится. Максимальная температура на юге и юго-западе ожидается 33-38ºС, местами 42ºС, на юго-востоке и местами в центре пока плюс 30…38ºС», — говорится в прогнозе синоптиков, распространенном в пятницу.

Вместе с тем циклон, перемещающийся через Урал на Западную Сибирь, будет оказывать влияние на атмосферные фронты в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град, отмечают синоптики.

Согласно консультативному прогнозу, в Астане 22-24 июля переменная облачность, без осадков, ветер 7-14 м/с, днем +28+33°С.