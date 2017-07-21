40-градусная жара ожидается на юге Казахстана в выходные

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Астана. 21 июля. КазТАГ – 40-градусная жара ожидается на юге Казахстана 22-24 июля, в северной части республики пройдут дожди, сообщает РГП «Казгидромет».
«Южная половина Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, и жара здесь не только сохранится, но и усилится. Максимальная температура на юге и юго-западе ожидается 33-38ºС, местами 42ºС, на юго-востоке и местами в центре пока плюс 30…38ºС», — говорится в прогнозе синоптиков, распространенном в пятницу.
Вместе с тем циклон, перемещающийся через Урал на Западную Сибирь, будет оказывать влияние на атмосферные фронты в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град, отмечают синоптики.
Согласно консультативному прогнозу, в Астане 22-24 июля переменная облачность, без осадков, ветер 7-14 м/с, днем +28+33°С.
В Алматы 22-24 июля переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, днем +32+35°С.
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