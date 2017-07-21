На рынке аренды жилья беспрецедентное падение цен

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Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев. Инфографика

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