На рынке аренды жилья беспрецедентное падение цен 21.07.2017 15:00 Жизнь 177 0 Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев. Инфографика На рынке аренды жилья беспрецедентное падение цен Create column charts comments powered by HyperComments Похожие материалы: Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в июне не изменилась Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в I полугодии увеличилось на 27,3% Площадь сданного в эксплуатацию в январе-июне жилья в Казахстане выросла на 11% Три казахстанские фармкомпании признаны виновными в создании картеля на лекарственном рынке Величина прожиточного минимума в Казахстане в июне увеличилась на 8,2%