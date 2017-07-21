Назарбаев поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на пост президента Индии

Астана. 21 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Раму Натху Ковинду в связи с избранием его на пост президента Республики Индия, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я верю, мы вместе приложим все усилия для укрепления дружественных отношений и тесного сотрудничества во благо процветания наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Акорды в пятницу.

Глава государства поздравил вновь избранного президента Республики Индия от имени всего народа Казахстана и от себя лично.

Как сообщали СМИ, на выборах президента Индии, прошедших 17 июля, победил Рам Натх Ковинд от правящей партии Бхаратия джаната парти. Он набрал более 65% голосов выборщиков.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

Президент в Индии избирается не на всеобщих выборах, а коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов. В общей сложности в голосовании приняли участие 4896 человек, 776 из которых – депутаты верхней и нижней палат парламента страны. Голоса выборщиков не равны, каждый имеет определенное число голосов в зависимости от численности населения его штата.