В Шымкенте установили новые правила содержания животных

Алматы. 22 июля. КазТАГ — В Шымкенте власти установили новые правила содержания животных, сообщает портал Otyrar.kz.

«Согласно новому документу, территория города Шымкента делится на три зоны по содержанию и разведению животных физическими и юридическими лицами», — говорится в сообщении.

Как поясняется, в первой зоне, к которой относится центр города, в месте расположения многоэтажных и частных домов категорически запрещено содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц. «Сделано это исключительно с целью охраны здоровья населения от болезней животных и обеспечения санитарной чистоты», — отмечается в сообщении.

Во второй зоне, в которую вошел ряд микрорайонов, разрешается содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением ветеринарно-санитарных требований только в помещениях для скота — в связи с отсутствием мест для выпаса животных и скотопрогонных дорог в этой зоне, согласно генеральному плану Шымкента.

В третьей зоне, в которую входят присоединенные населенные пункты Сайрамского, Толебийского и Ордабасинского районов, разрешается содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением ветеринарно-санитарных требований и «требований настоящих правил в помещениях для скота и их выпас в свободных местах».

«…Владельцы животных обязаны: извещать подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, (…) органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о приобретенных животных, полученном приплоде, их убое и реализации; случаях падежа, одновременного заболевания нескольких животных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ветеринарии (…) принять меры к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании», — говорится в документе.

Также владельцы животных обязаны обеспечивать своевременную вакцинацию и диагностику своих животных и «не допускать убоя животных для реализации без предубойного ветеринарного их осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов».

Как отмечается, попытки разработки подобного документа предпринимались на протяжении нескольких лет. После его принятия аким Шымкента Габидулла Абдрахимов попросил горожан в своем специальном обращении соблюдать установленные правила.

«Я прошу наших граждан сигнализировать в акимат о тех фактах, когда люди у себя дома в центре города выращивают скотину. Тем самым нарушают санитарные нормы, из-за этого собираются мухи, всякая мошкара, вокруг вонь и антисанитария. Все. Этому пришел конец. Соответствующие правила приняты. По ним мы и будет теперь работать», – подчеркнул глава города.

Также сообщается, что владельцев животных, которые будут игнорировать правила, «ждет ответственность в рамках законодательства РК».