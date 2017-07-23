Военные корабли Казахстана и Ирана прибыли в Баку на игры «Кубок моря»

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Алматы. 22 июля. КазТАГ — В Баку прибыли корабли ВМС Казахстана и Ирана для участия в играх «Кубок моря-2017», сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Для принятия участия в международном состязании «Кубок моря-2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22 июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана и ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» Военно-морских сил Казахстана», — говорится в сообщении.

В состязаниях, которые будут проходить с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, уточняется в сообщении.

По информации СМИ, экипажи кораблей стран-участниц будут состязаться в применении корабельного вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.

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