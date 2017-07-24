Алматы. 24 июля. КазТАГ – До +45 градусов повысится температура воздуха на юге Казахстана в предстоящие трое суток 25-27 июля, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток под влиянием поля повышенного атмосферного давления в большинстве областей Казахстана погода без осадков, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. В южной половине республики очень жарко, столбики термометров днем повысятся местами до +40+45», — говорится в сообщении в понедельник.

В северной половине Казахстана ожидается повышение дневной температуры до +27+33, местами +35+38.

Также в ряде областей из-за жары объявлено штормовое предупреждение.

«Днем 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара +40+42. Днем 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара +45. Днем 26-30 июля в Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается очень сильная жара +40+43 градусов», — отметили синоптики.

25 и 26 июля жара в Астан6е пойдет на спад, ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь с грозой, возможен град, шквал. Ветер 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +27+29 и +28+30 соответственно.

В Алматы 26-27 июля ожидается сильная жара до +43.