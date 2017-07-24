Главный редактор газеты в Шымкенте вымогал Т5 млн у бизнесмена, выдавая себя за сотрудника ДГД

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Главный редактор шымкентской газеты «Когамдык бакылау» Гани Умиралиев подозревается в мошенничестве, сообщила пресс-служба департамента государственных доходов по ЮКО.

«13 июля сотрудниками УВБ ДГД по ЮКО (…) при проведении негласных следственных действий совместно с сотрудниками УБОП ДВД по ЮКО по зарегистрированному ДВД по ЮКО досудебному расследованию от 28.06.2017 по ст.190 ч.4 УК РК при получении денежных средств в размере 100 тыс. тенге от гр. Муковникова Д.А. возле здания прокуратуры области в г.Шымкент задержан гр. Умиралиев Гани Беккожаевич 1983 г.р., работающий главным редактором газеты «Когамдык бакылау» (Общественный контроль)», — говорится в сообщении ДГД в понедельник.

Как отмечается, задержанный, представляясь сотрудником службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО, с использованием поддельного служебного удостоверения вымогал у гр. Муковникова Т5 млн за обеспечение якобы покровительства бизнеса последнего в сфере игорного бизнеса.

В ходе осмотра места происшествия у Г.Умиралиева изъяты вещественные доказательства: денежные средства в сумме Т100 тыс., поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД по ЮКО, отметили в ведомстве.