Советник акима и депутат маслихата ЮКО погибли в ДТП

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Советник акима Южно-Казахстанской области Сеит Ертай и депутат облмаслихата Камытбек Айтореев погибли в результате ДТП на трассе Шымкент – Самара, передает корреспондент агентства.

«23 июля примерно в 14.00 на автотрассе Шымкент – Самара на 40 км от города Туркестан произошло столкновение автомашин Toyota Land Cruiser Prado под управлением жителя города Туркестан, 1985 г.р., и грузовой автомашины «ГАЗ 53» под управлением жителя Сайрамского района, 1980 г.р.», — сказали в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области в понедельник.

В результате ДТП пассажиры автомашины марки Toyota – житель Шымкента 1971 г.р. и житель Махтааральского района, 1962 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota доставлен с различными травмами в отделение реанимации.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что грузовая автомашина «ГАЗ 53» по техническим причинам стояла на правой стороне дороги, и водитель занимался ремонтом данного грузовика. В этот момент в заднюю часть грузовика ударилась автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado», — уточнили в пресс-службе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по ст. 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. Обе машины доставлены на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.