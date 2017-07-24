Актобе. 24 июля. КазТАГ – В Актобе обезврежена вооруженная банда, совершившая разбойное нападение на российских бизнесменов, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

«В ночь на 22 июля в Актобе вооруженная банда из 3-х преступников совершила разбойное нападение на гражданку РК и 2-х граждан РФ, занимающихся ювелирным бизнесом. Проникнув через окно 2 этажа в квартиру и угрожая пистолетом, бандиты в масках потребовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями. Их преступные действия были пресечены действиями сотрудников криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области, мгновенно прибывшими на место происшествия», — говорится в сообщении в понедельник.

Сообщается, что во время задержания вооруженные налетчики оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены.

«Жертв и ранений со стороны потерпевших не допущено. В результате умелых действий полицейских задержана и обезврежена устойчивая банда в составе 3-х жителей Актобе, ранее неоднократно судимых за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений», — добавили в ДВД.

В настоящее время они подозреваются в совершении еще шести тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге. У преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра 9 мм, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства, уточнили в департаменте.