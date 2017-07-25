8 лет лишения свободы запросил прокурор на суде в Алматы гендиректору Tengri Travel System

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . 8 лет лишения свободы запросил на суде в Алматы прокурор генеральному директору туроператора Tengri Travel System Роману Хану, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества, с лишением права заниматься туристической деятельностью сроком на 10 лет», — сказала старший прокурор Ботагоз Кантарбаева в ходе прений во вторник.

По словам прокурора, Р. Хан причинил потерпевшим ущерб на общую сумму Т733 млн 957 тыс.

По словам представителя потерпевших, подсудимый причиненный ущерб не возместил. Кроме того, даже не принес устных извинений за испорченный отдых. Тем временем часть потерпевших отозвала свои иски, так как им возмещен ущерб.

В свою очередь сам Р. Хан свою вину не признает, так как считает, что предъявленная сумма является лишь финансовой задолженностью одной компании перед другой, которая должна рассматриваться в гражданском порядке, соответственно, не было умысла на хищение чужого имущества.

На данный момент по делу проходят 74 потерпевших, в числе которых как обычные туристы, так и туристические компании, которые были вынуждены повторно оплачивать отдых своим клиентам.

Напомним, в июне 2015 года в ДВД Алматы обратились представители 18 туристических агентств с заявлениями о принятии мер в отношении руководства Tengri Travel System, которое не выполнило взятые на себя обязательства по предоставлению туристических путевок. Общая сумма заявленного тогда ущерба составляла Т27 млн 712 тыс. 256. Всего от действий компании пострадали около 3 тыс. казахстанских туристов.

Директор туроператора после банкротства подался в бега, однако после вернулся с повинной и был отпущен под залог.

Р. Хан обвиняется по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и ст. 195 ч. 4 п. 2 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РК.