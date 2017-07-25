Казахстанцы получили возможность напрямую обращаться в Верховный суд с ходатайствами об адмправонарушениях

Астана. 25 июля. КазТАГ – В Казахстане с 25 июля вводится в действие законодательная норма о возможности прямого обращения с ходатайством в Верховный суд (ВС) РК о пересмотре в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях, сообщила председатель специализированной судебной коллегии ВС РК Айгуль Кыдырбаева.

«Особо хочу отметить, что со второго полугодия этого года законодательно впервые предусмотрена возможность обращения с ходатайством в Верховный суд напрямую. Раньше такой порядок существовал только через генеральную прокуратуру путем внесения протеста генеральным прокурором либо его заместителем», — сказала А.Кыдырбаева на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, пересмотр в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях Верховным судом возможен по трем исключительным основаниям.

«Если исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни и здоровья людей либо экономики и безопасности Республики Казахстан; принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и иные публичные интересы; принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, должностными лицами, уполномоченными органами норм права», — перечислила основания глава судебной коллегии ВС.

А. Кыдырбаева сообщила, что в кассационном порядке Верховным судом в этом году было рассмотрено 38 дел, поступивших по протестам генерального прокурора и его заместителя. Всего же в Казахстане в производстве судов в первом полугодии находилось 176 368 административных дел.