Судебные решения о штрафах на Т702 млн вынесены за коррупционные преступления в Казахстане в I полугодии

Астана. 25 июля. КазТАГ – В Казахстане в январе-июне 2017 года судами по коррупционным преступлениям вынесены решения о штрафах на общую сумму Т701,99 млн, сообщил судья Верховного суда (ВС) РК Ербол Рахимбеков.

«За первое полугодие 2017 года только по коррупционным преступлениям наложено штрафа на сумму 701 990 257 тенге. На сегодняшний день 60% от наложенных штрафов уплачено в доход государства», — сказал Е. Рахимбеков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, количество поступающих в суды уголовных дел имеет тенденцию к росту на 8,5% в отчетном периоде.

«В настоящее время правосудие становится все более оперативным, о чем свидетельствует сокращение в 1,7 раза количества уголовных дел, рассмотренных сроком свыше шести месяцев. Следует отметить положительную тенденцию роста оправдательных приговоров — на 10,5%, то есть это 487 лиц против 436 лиц за аналогичный период прошлого года», — отметил судья ВС РК.

По его данным, в первой половине этого года было прекращено на 1,5 тыс. дел, или на 15,9%, больше. «Из них наибольший удельный вес составляют дела об уголовных проступках, то есть 4993 дела, или 51,6%. С участием медиаторов прекращено чуть больше половины – это 5636 дел, или 51,3%, что больше чем в 1,5 раза показателя 2016 года», — уточнил Е. Рахимбеков.

«Наказание, связанное с лишением свободы, применено в отношении 8922 лиц, или 55,1%, в том числе в виде ограничения свободы – 50%, штрафа – 21,4%, осуждено условно 1293 лица. Условно-досрочно были освобождены от наказания 2922 лица, лишение свободы заменено на более мягкое наказание в отношении 1802 лиц», — добавил он.

Кроме того, выросло число рассмотренных уголовных дел в рамках ускоренного досудебного расследования — на 23%, в согласительном производстве – на 42%, в сокращенном порядке – в 3,9 раза, с 760 до 2973.

«В 1,6 раза возросло количество дел, оконченных с применением медиации, то есть это число возросло до 5636 дел. 28% уголовных дел рассмотрено с участием присяжных заседателей», — перечислил судья ВС.