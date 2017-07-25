Атырау. 25 июля. КазТАГ – В Атырау ищут инвесторов для строительства 11 объектов здравоохранения, передает корреспондент КазТАГ.

«В целях развития государственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских услуг в регионе управление здравоохранения совместно с акиматами области и города ведут поиск инвесторов для реализации проектов по строительству 11 объектов в Атырауской области», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области во вторник.

На сегодняшний день местные исполнительные органы выделили для строительства 6 земельных участков, оставшиеся планируется предоставить до конца года.

В частности, в соответствии с информацией, в Атырау планируется строительство: городской поликлиники на 250 посещений в смену; врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в Аксайском сельском округе; реабилитационного центра на 70 коек для детей и взрослых с отделением ортопедии и протезирования; областной станции скорой помощи с 4 подстанциями, базой технического обслуживания и автомойкой на территории одной из подстанций, уточнили в акимате.

Кроме того, в планах строительство областного гемодиализного центра на 30 коек в Атырау с филиалом в райцентре Кульсары Жылыойского района на 7 коек. Также планируется построить 5 врачебных амбулаторий на 25 посещений в смену в следующих микрорайонах города: «Самал», «Атырау», «Химпоселок», «Толкын» и «Жулдыз». Будет реконструирован цокольный этаж многоэтажного дома под филиал городской поликлиники №1, сообщили в управлении.