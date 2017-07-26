Не прошедшего в Амстердаме текст на алкоголь пилота авиакомпании Air Astana уволили

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Алматы. 26 июля. КазТАГ – Пилот авиакомпании Air Astana, не прошедший тест на алкоголь в Амстердаме, уволен, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

«24 июля после проведения внутреннего расследования авиакомпания Air Astana расторгла трудовой договор со вторым пилотом Airbus A 320/321 Султаном Нурмаганбетовым», — говорится в сообщении в среду.

Как напомнили в компании, 20 июля второй пилот не прошел тест на алкоголь в международном аэропорту Амстердама Скипхол, который проводила авиационная полиция Нидерландов. В связи с этим его отстранили от полетов, а авиакомпания отменила рейсы по маршрутам Амстердам-Атырау и Атырау-Алматы.

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