В АО «НК «ҚТЖ» наградили лучших рационализаторов

26 июля 2017 года, г. Астана

25 июля т. г. в АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялась V Конференция рационализаторов «Инновации на транспорте – шаг в будущее».

Мероприятие направлено на стимулирование творческого потенциала рационализаторов для повышения эффективности производственных процессов Компании.

«Одной из составляющих процесса управления инновациями в АО «НК «ҚТЖ» является управление идеями, цель которого — сбор перспективных рационализаторских идей наших работников и создание банка идей. Это в свою очередь способствует развитию человеческого капитала, созданию особой мотивационной и креативной среды, содействующей эффективному внедрению современных технологических и управленческих решений», — отметил главный инженер Компании Батыр Котырев.

По итогам 2016 года в группе компаний АО «НК «ҚТЖ» зарегистрировано более 1200 рационализаторских предложений успешно внедренных в производство. Число активных рационализаторов Компании составляет 1300 человек.

По словам директора Департамента технической политики и регулирования АО «НК «ҚТЖ» Талгата Канатбаева, «организация рационализаторской и изобретательской деятельности в Компании является одной из ключевых задач политики АО «НК «ҚТЖ» в области управления инновациями и знаниями. Данное направление ориентировано на формирование системных мер по стимулированию, генерации, мотивации внедрения идей и созданию благоприятной инновационной среды».

В рамках реализации Программы «Цифровая железная дорога», направленной на автоматизацию бизнес-процессов Компании и повышение производительности труда, ведется формирование пула «стартапов».

«На сегодняшний день принимаются предложения о включении дополнительных проектов в реализацию Программы, охватывающих такие направления, как повышение доходности грузовых и пассажирских перевозок, логистического бизнеса, эффективность железнодорожной инфраструктуры, социального блока и корпоративного управления, обеспечение безопасности движения и многие другие», — отметил директор филиала АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция автоматизации и цифровизации» Серик Толебаев.

В ходе Конференции 35 самым активным рационализаторам Компании вручены нагрудные знаки «Үздік рационализатор». Таким образом, на сегодняшний день около 100 новаторов Компании награждены этим почетным знаком, при этом 8 из них – дважды.

Кроме того, состоялось награждение 8 лучших структурных подразделений Компании по организации рационализаторской деятельности. По итогам 2016 года в области изобретательской и рационализаторской деятельности в номинации «Лучшее техническое решение» награждены 26 призеров, 13 призерам вручены дипломы в номинации «Лучший организатор технического творчества».

По словам директора Центра научно-технической информации и анализа АО «НК «ҚТЖ» Наталии Смольяновой, Компания является активным участником республиканского конкурса «Рационализатор.kz». Неоднократно рацпредложения сотрудников АО «НК «ҚТЖ» занимали призовые места в номинации «Лучшее техническое решение» конкурса.

В работе Конференции принял участие директор Департамента развития и технической политики ПАО «Укрзализныця» Владимир Шиш, который отметил, что обмен опытом между странами важен для повышения эффективности работы железных дорог.

«Без рационализаторской деятельности невозможно развитие стальных магистралей. В АО «НК «ҚТЖ» я познакомился с совершенно новыми технологиями рационализаторской работы, которые были бы интересны Украинским железным дорогам», — подчеркнул В. Шиш.

В целом, развитию интеллектуального потенциала железнодорожников и поддержке их инновационных предложений в АО «НК «ҚТЖ» уделяется большое внимание. Рационализаторская деятельность способствует внедрению новой техники и прогрессивных технологий в железнодорожную отрасль, а также повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»