Алматы. 26 июля. КазТАГ – В России пропала гражданка Казахстана, уехавшая на заработки, сообщила пресс-служба посольства РК в России.

«Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ по Кемеровской области с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой», — говорится в сообщении на сайте посольства в среду.

Как стало известно из публикаций в СМИ, девушка уехала в Кемерово на заработки в марте текущего года и через короткое время перестала выходить на связь.

«Девушка или кто-то от ее имени заходил 5 июля на свою страницу в социальной сети», — указывается в сообщении.