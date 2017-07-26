В России пропала гражданка Казахстана, уехавшая на заработки

Новости 58 0
Алматы. 26 июля. КазТАГ – В России пропала гражданка Казахстана, уехавшая на заработки, сообщила пресс-служба посольства РК в России.
«Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ по Кемеровской области с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой», — говорится в сообщении на сайте посольства в среду.
Как стало известно из публикаций в СМИ, девушка уехала в Кемерово на заработки в марте текущего года и через короткое время перестала выходить на связь.
«Девушка или кто-то от ее имени заходил 5 июля на свою страницу в социальной сети», — указывается в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле казахстанских дипломатов.
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. ЕЭК упростила экспорт карачаганакской нефти в третьи страны через территорию России
  2. Т8 млрд выделят СКО на ремонт дорог к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России
  3. ЕС планирует ввести пошлины до 33% на горячекатаную сталь из Бразилии, Ирана, России и Украины
  4. Казахстан приобретет у России еще 12 самолетов Су-30СМ
  5. В России с 2018 г. вводят курортный сбор

Новости партнеров

Загрузка...