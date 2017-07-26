Алматы. 27 июля. КазТАГ – Жители Жамбылской области могут напрямую обратиться к прокурору в каждом отделе полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Упрощена возможность обращения граждан к прокурору. Теперь в каждом отделе полиции области постоянно находится прокурор. Гражданин, к которому есть вопросы со стороны полиции, может на месте потребовать приглашения прокурора для дачи оценки законности действий полиции», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что допросы и другие следственные действия теперь проводятся полицией в специально оборудованных видео- и аудиозаписывающими устройствами кабинетах.

В будущем планируется создать Центр правоохранительных услуг, в котором будут функционировать кабинеты нотариуса, адвоката, медиатора, ювенальной юстиции, психолога и пробации. Они, в свою очередь, будут оказывать юридическую помощь гражданам на бесплатной основе, отмечают в прокуратуре.

Между тем, как отметил на заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры за I полугодие прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов, немало нареканий со стороны граждан на волокиту расследования уголовных дел, которые могли расследоваться месяцами.

«Сейчас 55% уголовных дел направляются в суд в ускоренном порядке. Это означает, что практически дела стали поступать в суд за 15 суток. Кроме этого, мы добились принятия окончательных процессуальных решений следователями 49% уголовных дел в течение 3 суток. Раньше граждане, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, были вынуждены месяцами «обивать пороги» отделов полиции», — добавил он.

Кроме того, он сообщил, что по требованию генерального прокурора практически сокращены проверки в социально-экономической сфере, при этом внимание сфокусировано на системные нарушения и пути их полного устранения. В частности, в текущем году проведена проверка законности расходования бюджетных средств, выделенных на поддержку в агропромышленном комплексе. По результатам проверки начато 11 досудебных расследований. Сумма ущерба, согласно экспертизам, составила более Т214 млн, из них Т92 млн уже возвращено государству.

В целом, по данным прокуратуры, за истекший период защищены конституционные права более 7 тыс. граждан. К дисциплинарной ответственности за различные нарушения привлечены более 900 должностных лиц. В доход госбюджета возмещено более Т245 млн и Т20 млн возвращено гражданам, которые переплачивали за теплоэнергию по вине монополистов. Также не допущены необоснованно запланированные затраты бюджета на Т1,6 млрд. Эти деньги будут выделены на важные социальные программы, заключили в областной прокуратуре.