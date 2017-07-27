Египетская сторона до сих пор не предоставила информацию о местонахождении задержанных казахстанцев

Астана. 27 июля. КазТАГ – Египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о местонахождении шести задержанных казахстанцев, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«По ситуации с нашими соотечественниками, задержанными правоохранительными органами Египта, сообщаем, что египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об их местонахождении. По заверениям египетских официальных властей, они здоровы и содержатся в безопасных условиях», — написал А.Жайнаков на своей странице в Facebook в четверг.

От подчеркнул, что посольство Казахстана в Каире продолжает требовать от властей разъяснений и обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам.

«По неофициальной информации, в условиях действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории страны, в настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности», — отметил А.Жайнаков.

В этой связи, по его информации, посольство проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами.

«Руководство МИД Казахстана держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле. Мы будем и далее работать над защитой законных прав наших граждан за рубежом и делиться с общественностью соответствующей информацией о результатах этой работы по мере её поступления», — заверил представитель МИД РК.

Он сообщил, что сегодня посол Казахстана в Каире вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта по этому вопросу.