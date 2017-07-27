Казахстан призвал Израиль и Палестину к возобновлению переговоров для достижения мирного соглашения

Астана. 27 июля. КазТАГ — Казахстан призвал Израиль и Палестину к возобновлению переговоров для достижения между ними мирного соглашения, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

Как отмечается в пресс-релизе, 25-26 июля состоялся рабочий визит первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и проведения двусторонних встреч с руководством ООН.

«25 июля М. Тлеуберди выступил на ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины, в ходе которого члены совбеза заслушали брифинг специального координатора ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николая Младенова», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Представитель Казахстана выразил обеспокоенность нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Регион является эпицентром значительного числа вооруженных конфликтов, негативно влияющих на ситуацию с безопасностью во всем мире.

«Казахстан озабочен эскалацией напряженности в Иерусалиме и призывает палестинскую и израильскую стороны проявить политическую волю к возобновлению двусторонних переговоров с целью достижения исторического мирного соглашения по принципу «два государства для двух народов», — указывается в информации.

М. Тлеуберди также озвучил позицию Казахстана по другим «горячим точкам» в регионе Ближнего Востока – Сирия, Ирак, Ливан и Йемен.

Кроме того, в Нью-Йорке М. Тлеуберди провел беседу с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хонбо. Первый замминистра поблагодарил Ву Хонбо за поддержку казахстанских инициатив в рамках ООН и проинформировал о намерении Казахстана представить добровольный национальный обзор по целям устойчивого развития на политическом форуме высокого уровня в 2018 году. Ву Хонбо поддержал инициативу Казахстана и выразил готовность оказать содействие со стороны секретариата ООН в подготовке презентации казахстанского обзора.