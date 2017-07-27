Почему уровень высшего образования в Казахстане неприлично низок? 27.07.2017 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 57 0 Эксперт в студии ZONAkz – академический профессор Назира Кулманова comments powered by HyperComments Похожие материалы: Уровень безработицы в Казахстане в июне вырос до 4,9% Только 5 объектов образования из 70-ти запланированных по госпрограмме «Нурлы жол» введены в эксплуатацию в Казахстане в этом году Почему не стоит субсидировать нефтяную отрасль в Казахстане «Человек и время. Нуртай Абыкаев». «Эффект бабочки: почему в Казахстане подняли старое дело о смерти главы БТА». «Китайцы съедят все: зачем нам кормить Поднебесную». «Введение системы «Онай!», на которую все уповали, не помогло» «Казахстан: религиозное против национального». «Почему-то все стыдливо молчат о правах атеистов». «Прилично ли продавать аэропорт, названный именем Нурсултана Назарбаева?». «Школы по коррупции обогнали полицию»