Телескоп с диаметром зеркала 3,6 м хотят установить казахстанские астрономы в обсерватории «Ассы-Тургень»

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Владимир Радионов . Телескоп с диаметром зеркала 3,6 м намерены установить казахстанские астрономы в обсерватории «Ассы-Тургень», передает корреспондент КазТАГ.

«Сейчас обсерватория оснащена тремя телескопами с диаметром зеркал 0,5 м, 1 м и 1,5 м. Телескоп диаметром 3,6 м позволит нам получать более четкие изображения процессов, происходящих в глубинном космосе, что имеет глобальное значение для фундаментальной астрономии», — сообщил инженер Астрофизического института им. Фесенкова Максим Кругов на брифинге в четверг.

По его мнению, астрономия – «не та наука, где существует четкое разделение на фундаментальную и прикладную».

«Например, можно создать опытный реактор для наблюдения за термоядерной реакцией, в то же время можно наблюдать за этими же процессами, проходящими на звездах, в реальности. Также фундаментальные знания сегодня-завтра становятся прикладными», — считает он.

С коллегой солидарен заведующий сектором наблюдения за искусственными спутниками астрофизического института им. Фесенкова Александр Серебрянский. По его мнению, астрономия – наука исключительно прибыльная.

«Так, $1 вложений в астрономические исследования сегодня может обернуться прибылью в $5-6, дело только в сроках», — считает А. Серебрянский.

К тому же телескоп с диаметром зеркала 0,5 м, действующий в обсерватории «Ассы-Тургень» с 2015 года, предназначен для решения утилитарных задач.

«В частности, одна из наших задач – наблюдать перемещение вблизи наших геостационарных спутников связи KazSat-2 и KazSat-3 объектов из числа космического мусора, которые могут им угрожать. Когда что-то подобное наблюдается, мы сообщаем об угрозе, чтобы обслуживающая спутники служба могла сделать соответствующий маневр и избежать столкновения», — уточнил ученый.

Также полуметровый телескоп может следить за движением комет и астероидов с целью предупреждения кометно-астероидных опасностей.

«Конечно, объект, который может разрушить цивилизацию, прилетает один раз в 10 млн лет. Но всегда надо учитывать, что эти данные – статистика, и вовсе не означают, что камень этот не прилетит завтра или через 100 лет», — пояснил А. Серебрянский

При этом он уточнил, что «если астероид диаметром 10 м упадет вблизи АЭС или химического предприятия, мы это серьезно ощутим, и челябинский метеорит – лишнее тому подтверждение».

Обсерватория «Ассы-Тургень», начавшая деятельность в 1981 году, является крупнейшей в Казахстане. В планах ученых – установка небольшого телескопа в одной из обсерваторий в Чили, что позволит им наблюдать и за небом Южного полушария.