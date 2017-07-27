Утвержден основной экипаж корабля «Союз МС-05»

Байконур. 27 июля. КазТАГ – Государственная комиссии утвердила основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-05», сообщил корреспондент КазТАГ.

В основной экипаж утверждены командир корабля Сергей Рязанский (Роскосмос, Россия), Паоло Несполи (ЕКА, Италия), Рэндолф Брезник (НАСА, США), стало известно на заседании государственной комиссии в четверг.

Дублировать основной экипаж до старта будут Александр Мисуркин (РФ), Марк Ванде Хай (США), Норишиге Канаи (Япония).

В испытательном учебно-тренировочном комплексе НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина, расположенном в Байконуре, в четверг состоялось заседание межведомственной государственной комиссии. На заседании были заслушаны доклады руководителей о готовности технических позиций, ракеты-носителя «Союз-ФГ», ТПК «Союз МС-05» и экипажей 52/53 экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). На основании докладов госкомиссией было принято решение о назначении основного и дублирующего экипажей.

После госкомиссии состоится традиционная предполетная пресс-конференция, на которой космонавты ответят на вопросы представителей СМИ.

Напомним, экипажи 52/53 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 16 июля. Космонавты провели на Байконуре предстартовую подготовку и тренировки к пилотируемому запуску.

Для российского космонавта С. Рязанского это будет второй космический старт. Для американского астронавта Р. Брезника это вторая экспедиция на МКС, но первая с космодрома Байконур. Итальянский астронавт П. Несполи является не только старшим в экипаже (60 лет), но и самым опытным. Это будет его третий визит на МКС, в том числе второй – на российском корабле «Союз».

Старт ТПК «Союз МС-05» с 52/53 длительной экспедицией на МКС запланирован на 28 июля в 21.41.14 по времени Астаны.

Стыковка корабля «Союз МС-05» с МКС намечена 29 июля в 03.00 (+/- 3 минуты) по времени Астаны.