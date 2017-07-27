Влияние соглашения ОПЕК+ на мировой рынок невелико

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Влияние соглашения ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок и цены на нефть менее значимо, чем ряд других глобальных и региональных событий, считает профессор экономики Национального университета обороны США, эксперт по энергетике Пол Салливан.

«Сейчас власть ОПЕК над рынком меньше, чем была раньше. То, что происходит с месторождениями сланцевого газа и нефтедобывающими компаниями США, мировой экономикой и некоторыми региональными экономиками, а также политические, дипломатические и военные события, происходящие в нефтяных регионах, могут оказаться гораздо более важными событиями, чем заявления и поведение ОПЕК в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует П. Салливана агентство Trend.

Эксперт отметил, что внутри ОПЕК есть «определенная напряженность, которая всегда вызывает сомнения относительно будущего таких соглашений», добавив, что ситуация с Катаром является лишь одной из многих существующих проблем, хотя и является серьезным источником напряжения.

По словам П.Салливана, скорее всего, участники соглашения скажут, что хотят его продлить по истечении в марте 2018 года. При этом он отметил, что в прошлом обман в ОПЕК случался не время от времени, а скорее был нормой.

Отчеты по сделке ОПЕК «всегда вызывают некоторые сомнения, учитывая их политический характер и непрозрачность деталей, на основе которых делаются расчеты», утверждает он.

Как сообщалось, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки ОПЕК+ в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года), в том числе Россия – 300 тыс. баррелей, а Казахстан – 20 тыс.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.

Как сообщил на заседании ОПЕК на этой неделе глава минэнерго РФ Александр Новак, за 6 мес. 2017 года уровень выполнения соглашения составил порядка 98%. Сделка ОПЕК+ убрала с рынка 350 млн баррелей.