«Какой он, образ будущего Казахстана?». «Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420−450 безответственным». «Казахский той – это само по себе явление интересное и для культуролога и в чём-то для антрополога»

Сетевой Казахстан. 28 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . «Казахстан-2017: блеск и нищета властного транзита. Ч.2» — Андрей КАРПОВ — Постепенно формируется «устойчивый пул» возможных кандидатов. Причем сами кандидаты, что вполне естественно, всячески противились включению в подобные «списки», выражали недовольство свободным оперированием со стороны экспертов «святыми именами» именно в этом контексте. В произвольном порядке – Нуртай Абыкаев, Т.Кулибаев, К-Ж.Токаев, А.Джаксыбеков, И.Тасмагамбетов, Н.Нигматулин, Д.Назарбаева, К.Масимов, У.Шукеев – возможно, что я кого-то упустил, но это те, кто чаще всего на экспертном уровне и в СМИ упоминались именно в этом контексте. Еще раз подчеркну, что никакой реальной информации по данному вопросу нет и не было. Все комбинации, о которых писали казахстанские и российские эксперты, носили абсолютно умозрительный характер.

EADaily . COM . «Назарбаев, выбрав латиницу, ищет опору в молодом поколении казахов» — Досым САТПАЕВ — Президент не может не учитывать определенные изменения политического поля внутри страны. Он хорошо понимает, что страна изменилась, демографическая ситуация изменилась, В Казахстане сейчас более популярны национал-патриотические идеи, и президент решил ускорить процесс перехода на латиницу, пытаясь оказаться во главе процесса и избежать обвинений в заигрывании с соседями, будь то Россия или Китай, забывая о национальных интересах Казахстана.

CAMONITOR . COM . Юлия КИСТКИНА – «Баталов устал? «Железный Амандык» сдает позиции» — Аким Алматинской области Амандык БАТАЛОВ всегда производил впечатление стойкого оловянного солдатика. Но чем дольше он тянет лямку руководителя региона, тем быстрее сдувается, выпуская вожжи из рук. В Семиречье Амандык Баталов уже 17 лет, три последних – в должности акима. Когда президент страны неожиданно сделал ставку на эту «рабочую лошадку», сомнений в логичности такого кадрового хода не возникло – за Баталовым тянулось реноме профессионала с большой буквы. Даже убеленные сединами виски не смущали. Назвать его пенсионером, засидевшимся на госслужбе, язык не поворачивался – он легко мог дать фору десятку чиновников помоложе и покрепче.

«Какой он, образ будущего Казахстана?» — Марат ТОЛИБАЕВ, блогер — Будущий Казахстан я вижу как развитое демократическое государство с рыночной экономикой по образу европейских стран.

Канат НУРОВ, президент научно-образовательного фонда «Аспандау» — Лично я с 2008 года от имени всего «Аспандау» говорю о том, что будущее Казахстана может и должно быть связано с постиндустриальным, «технотронным» образом информационного общества как новой стадии цивилизационного развития всемирной истории человечества.

«Дутая мощь АО «Казахстан Инжиниринг»» — По нулям. Примерно так можно охарактеризовать попытки перезагрузить АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». В какие бы наряды профессиональные модельеры ни рядили «недотепу», по-прежнему получается черт-те-что и посредине бантик. Об этой «корпорации мистификаторов» мы писали не раз. И практически всегда приходили к выводу, что деятельность ее отдает обыкновенной фикцией, что, впрочем, неудивительно, если учесть, в каких тепличных условиях она существует.

KAPITAL . KZ . «Аналитики назвали заявление по прогнозу курса доллара 420−450 безответственным» — В последнее время опять начались спекуляции на тему резкой девальвации тенге. На днях, выступая на конференции в Алматы, представитель российской компании — форекс-дилера заявил следующее: «После завершения Expo 2017 Astana International, предполагаю, национальная валюта Казахстана девальвирует. К концу года курс может быть равен 420−450 тенге за доллар».

Член правления Halyk Finance Мурат ТЕМИРХАНОВ считает это и подобные заявления, озвучиваемые для общественности, являются безответственными и, возможно, намеренными, чтобы искусственно дестабилизировать курс тенге.

«Что будет со ставками по депозитам?» — Прошло почти полтора года с момента повышения ставок по депозитам в тенге с 10% до 14%, тогда же были понижены ставки в иностранной валюте — с 3% до 2%. Эта мера Нацбанка в рамках политики дедолларизации экономики была довольно успешной, но болезненной для банков. Последние были вынуждены предлагать депозиты ниже гарантированной ставки. Сегодня у некоторых игроков эффективные ставки по вкладам в тенге колеблются от 9 до 12% в зависимости от срока, в долларах — от 1%, а в евро и вовсе в 0,1%.

CARAVAN . KZ . «Зять Аскара Акаева считает решение киргизского суда политически мотивированным» — Адиль ТОЙГАНБАЕВ — Я считаю этот приговор политически мотивированным. 20 лет колонии – это очень большой срок. Он не соответствует тем статьям, которые звучали в обвинительном приговоре. Прошло уже почти 12 лет с момента первой революции в Киргизии, все сроки давности прошли.

«В ответе за “короля”: Шымкентский пивзавод будет платить долги Тулешова» — Суд Шымкента обязал ТОО “Шымкентпиво” солидарно с ТУЛЕШОВЫМ выплачивать многомиллионный долг, который “пивной король” взял несколько лет назад.

KURSIV . KZ . Тохтар ТУРБАЙ – «Почему Казахстан не может повторить путь Сингапура?» — Прямые иностранные инвестиции играют важную роль в казахстанской экономике с момента получения независимости. Общий объем инвестиций за 2005-2015 годы составил $237 млрд, что превышает годовой ВВП Казахстана, тем самым повторяя путь развития Восточной Азий. Однако Казахстан не сделал большой скачок в технологическом производстве, в сравнении с теми же Азиатскими странами. В этой статье мы пытались разобраться – почему так происходит.

365 INFO . KZ . «Голландский синдром: субсидии вредят сельскому хозяйству Казахстана» — Субсидии в растениеводческой отрасли АПК Казахстана становятся бесполезны, а порой и вредят сельскому хозяйству страны. Этого мнения придерживается Виктор АСЛАНОВ, руководитель исследовательского бюро «Зерновые и Масличные. Казахстан». По его словам, субсидии в Казахстане нацелены не только на поддержку крестьян — они фактически должны формировать рынок. На деле же ситуация выходит обратная.

«5 мифов журналистики Казахстана и новый закон о СМИ» — Ожидается, что после возвращения с летних каникул казахстанский парламент одним из первых обсудит законопроект о внесении поправок в закон «Об информации и коммуникации«. Их много — более 200. Основные из них уже вызвали очередное противостояние исполнительной власти (автор поправок — Мининформкоммуникаций) и журналистского сообщества.

FORBES . KZ . «Отчего одни сети супермаркетов уходят из РК, а другие развиваются» — Об этом обозреватель Forbes.kz поговорила с владельцам сетей и экспертами. На рынке продуктового ретейла Алматы происходят изменения, которые не мог не заметить любой горожанин. В этом году в городе появились вывески с давно всеми знакомыми названиями супермаркетов, но с дополнением — «express».

EXCLUSIVE . KZ . «Как привить доверие к «мундирам»?» — Общеизвестно, что вера граждан в институты государства, прежде всего, есть показатель политической поддержки. Базовое доверие, которое и обеспечивает устойчивость всей системы, напрямую зависит от того, насколько эффективно работают эти институты в конкретной ситуации. Любая власть, а тем более склонная к авторитаризму, кровно заинтересована в закреплении высокого уровня гражданского доверия. Особенно к правоохранительным структурам и суду. Именно эти институты играют роль стабилизатора в условиях политических несвобод.

LSM . KZ . «Сколько пенсионных денег потеряет Казахстан на реструктуризации долга МБА» — Казахстан согласился обменять $250 млн обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), ставшего проблемным. Теперь в портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) будут госбумаги Азербайджана на аналогичную сумму со сроком погашения 15 лет. Аналитики считают, что потери ЕНПФ из-за дефолта азербайджанского банка будут небольшими, хотя и чувствительными.

INFORMBURO . KZ . «Почему казахи сажают детей на трон? Разбор» — Казахский той – это само по себе явление интересное и для культуролога и в чём-то для антрополога. Но если про свадьбы устали даже шутить, то про другие популярные в южных областях нашей страны поводы для праздника пока говорили мало. К примеру, о так называемых сундет-тоях, тусау кесу и тилашарах. Различные стадии развития и достижения маленького мальчика в казахской семье от отсекания крайней плоти до похода в первый класс сейчас модно отмечать пышными до гротеска празднествами.

AZATTYQ . ORG . «Экология Прикаспийского региона и генные мутации» — В селе Баскудук, которое расположено в непосредственной близости от хранилища радиоактивных и токсичных отходов Кошкар-ата в Мангистауской области, растет число детей-инвалидов. Проводивший исследование в этом регионе ученый-биолог Айткожа БЕГАЛИЕВ связывает это с воздействием опасных отходов на организм человека.

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