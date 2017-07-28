Казахстан и Румыния расширят торгово-экономическое сотрудничество

Астана. 28 июля. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, прибывшим в Астану по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба МИД РК.

«На сегодняшний день приоритеты наших торгово-экономических отношений лежат, в основном, в энергетической сфере. Рассчитываем на расширение статей торговли и на их диверсификацию. Выражаем заинтересованность в участии румынского бизнеса в программе модернизации экономики нашей страны, осуществляемой по инициативе президента Нурсултана Назарбаева», — цитирует пресс-служба К.Абдрахманова в сообщении, распространенном по итогам переговоров в пятницу.

В свою очередь Т.Мелешкану заявил, что «Румыния намерена укреплять политический диалог, экономическое сотрудничество и культурные связи с Казахстаном». По мнению главы румынского МИД, диверсификация экономик и торговли двух стран должна стать ключевым компонентом сотрудничества. Кроме того, как отметил Т.Мелешкану, Казахстан является самым продвинутым партнером Евросоюза в Центральной Азии.

Как отмечает МИД, итоги переговоров продемонстрировали близость подходов Казахстана и Румынии по многим проблемам международной повестки дня и их стремление расширять контакты по приоритетным направлениям взаимодействия. В частности, было подчеркнуто, что Астана уделяет приоритетное значение развитию отношениям с Бухарестом в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах.

Также собеседники выразили готовность к тесному взаимодействию по ключевым вопросам в контексте действующего членства Казахстана в совете безопасности ООН и предстоящего в 2019 году председательства Румынии в совете Европейского союза.