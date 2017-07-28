Начало учебного года в казахстанских школах переносится на 2 сентября

Алматы. 28 июля. КазТАГ — Владимир Радионов . 2017-2018 учебный год в казахстанских школах начнется 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В связи с празднованием Курбан-айта 1 сентября День знаний переносится на 2 сентября 2017 года. Таким образом, 2017-2018 учебный год для всех школьников начнется 2 сентября 2017 года», — говорится в ответе МОН на запрос агентства, полученном в пятницу.

Вместе с тем в министерстве не ответили на вопрос, будет ли перенесено начала учебного года для столичных школьников в связи с проведением в Астане выставки EXPO.

Как сообщалось ранее, возможность переноса начала учебного года в Астане рассматривалась, ориентировочно началом дня занятий называлась дата 12 сентября, но окончательного решения принято не было.