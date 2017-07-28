Почти 50 человек пострадали при аварии пассажирского поезда в Барселоне

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Алматы. 28 июля. КазТАГ – Почти 50 человек пострадали при аварии пассажирского поезда в Барселоне, сообщает ТАСС.
«Сегодня на вокзале испанского города Барселона произошла авария с пассажирским поездом. По меньшей мере 48 человек получили травмы, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице, пятеро получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибших нет.
По данным газеты El Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на французском вокзале в столице Каталонии.
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