Алматы. 28 июля. КазТАГ – Почти 50 человек пострадали при аварии пассажирского поезда в Барселоне, сообщает ТАСС.

«Сегодня на вокзале испанского города Барселона произошла авария с пассажирским поездом. По меньшей мере 48 человек получили травмы, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице, пятеро получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших нет.