Караганда. 28 июля. КазТАГ — Строительство жилья в Карагандинской области тормозится из-за нехватки тепловых мощностей, сообщил корреспондент КазТАГ.

«У нас большие планы по строительству жилья и объектов соцкультбыта. В области этот процесс тормозится из-за отсутствия тепловых мощностей. Модернизированная ТЭЦ-3 готова выделять требуемые объемы, но для транспортировки нужен вывод протяженностью 22 км. Проектно-сметная документация еще разрабатывается. Необходима сумма в 20 млрд тенге. Это строительство позволит обеспечить теплом почти 12 тыс. квартир и социальных административных объектов», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов во время поездки в регион премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в пятницу.

По словам акима, также остро в регионе стоит вопрос обеспечения водой населения города Каражал и пос. Жайрем.

«В 2007 году в рамках программы «питьевая вода» было начато строительство Тузкольского водозабора. Монтажные работы завершены в 2012 году, но объекты до сих пор не введены в эксплуатацию из-за некачественно выполненных работ. На данный момент встал вопрос строительства второго водозабора и скважин. Для этого нужен 1 млн тенге», — пояснил Е. Кошанов.