В Узбекистане взята под стражу старшая дочь Ислама Каримова

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнара Каримова подозревается в совершении преступлений по шести статья Уголовного кодекса республики, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе. (…) Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры Узбекистана в пятницу.

Как поясняется, она подозревается в завладение чужим имуществом путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков; в необоснованном взимании у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг; в сокрытии иностранной валюты на счетах оффшорных компаний; в нарушении таможенного законодательства путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров, сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты, занижения стоимости экспортированной продукции; в нарушении правил торговли и оказания услуг; в подделке документов; в легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

«Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз», — подчеркивается в сообщении генпрокуратуры.

По материалам следствия, на территории Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Латвии, Ирландии, острова Мальта, Германии, Испании, России, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратов предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 млрд 394,1 млн, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков

Указывается, что компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на активы ОПГ и продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов и их возврату в Узбекистан.

Также генпрокуратура сообщает, что в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion». В ходе расследования было установлено, что Г.Каримова «непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы».

Члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов также совершили ряд преступлений, в числе которых: завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей; хищение путем присвоения и растраты государственного имущества при выкупе госакций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам.

«По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие). Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», — отмечается в сообщении.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Г.Каримова была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, ей было назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы, уточнили в генпрокуратуре.